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Актер Морган Фриман стал лицом Turkish Airlines в США

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79-летний Фриман снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США, известного как Супербоул.
Морган Фриман
Facebook Моргана Фримана

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Известный голливудский актер Морган Фриман стал новым лицом турецких авиалиний Turkish Airlines в США, сообщает газета Hurriyet.

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Robyn BECK / AFP
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По информации издания, 79-летний Фриман снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США, известного как Супербоул. Он состоится 5 февраля.

Turkish Airlines являются национальным турецким авиаперевозчиком и одной из крупнейших авиакомпаний в Европе.

Как сообщалось ранее, британский актер Бенедикт Камбербэтч, прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса в популярном телесериале, является родственником писателя Артура Конан-Дойла.

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