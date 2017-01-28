Актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни - СМИ

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Всемирно известный британский актер Джон Хёрт скончался в возрасте 77 лет, сообщает в ночь на субботу издание Hollywood Reporter.

По его данным, в июне 2015 года у Хёрта диагностировали рак поджелудочной железы.

Как отмечает британская газета Independent, спустя некоторое время актеру удалось побороть рак.

Хёрт, в частности, известен по фильмам о Гарри Поттере, где он исполнил роль владельца магазина волшебных палочек мистера Олливандера. Также снимался в фильмах "Полуночный экспресс", "1984", "Чужой", "V — значит вендетта", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" и других. В 2014 году был удостоен звания рыцаря. Хёрт является четырехкратным лауреатом премии BAFTA и лауреатом премии "Золотой глобус".

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Ранее сообщалось, что американский актёр Уильям Кристофер, наиболее известен исполнением роли отца Джона Патрика Фрэнсиса Мулкахи, более известного как отец Мулкахи, в телесериале M*A*S*H, умер в возрасте 84 года.