В Лондоне назовут лауреатов кинопремии BAFTA

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Лондоне на торжественной церемонии в королевском Альберт-холле будут названы лауреаты премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA).

Нынешний год – юбилейный для самой престижной британской кинопремии, ей исполняется 70 лет. Церемонию будет уже в 12-й раз вести известный актер и шоумен Стивен Фрай. На вручение премий получили приглашение две тысячи человек, а свидетелями прибытия знаменитостей, в числе которых будут Мэрил Стрип, Райан Гослинг и Эмма Стоун, станут сотни журналистов, фотографов и телеоператоров.

Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" номинирован в 11 категориях на премию, в том числе в категории "Лучший фильм". Картина "Ла-Ла Ленд" претендует на победу в категориях за оригинальную музыку, операторское искусство, декорации, дизайн костюмов, звук и другие.

Фильмами-лидерами по числу номинаций престижной кинопремии также в этом году стали философская фантастическая драма "Прибытие" (Arrival) и триллер "Под покровом ночи" (Nocturnal Animals). Оба фильма номинированы в девяти категориях.

Кроме названных картин на звание лучшего фильма претендует кинолента обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк", фильм "Лунный свет" (Moonlight), который уже получил премию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года, и "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea).

В номинации "Лучший актер" представлены Эндрю Гарфилд, сыгравший в фильме "По соображениям совести", Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Джейк Джилленхол ("Под покровом ночи"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд") и Вигго Мортенсен за фильм "Капитан Фантастик".

На звание лучшей актрисы года претендуют Эми Адамс ("Прибытие"), Эмили Блант ("Девушка в поезде"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс") и Натали Портман ("Джеки").