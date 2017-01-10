Названы номинанты на британскую кинопремию BAFTA

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" номинирован в 11 категориях на премию Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA), в том числе в категории "Лучший фильм".

Картина "Ла-Ла Ленд" претендует на победу в категориях за оригинальную музыку, операторское искусство, декорации, дизайн костюмов, звук и другие.

Фильмами-лидерами по числу номинаций престижной кинопремии также в этом году стали философская фантастическая драма "Прибытие" (Arrival) и триллер "Под покровом ночи" (Nocturnal Animals). Оба фильма номинированы в девяти категориях.

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Кроме названных картин на звание лучшего фильма претендует кинолента обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк", фильм "Лунный свет" (Moonlight), который уже получил премию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года, и "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea).

В номинации «Лучший актер» представлены Эндрю Гарфилд, сыгравший в фильме "По соображениям совести", Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Джейк Джилленхол ("Под покровом ночи"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд") и Вигго Мортенсен за фильм "Капитан Фантастик".

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На звание лучшей актрисы года претендуют Эми Адамс ("Прибытие"), Эмили Блант ("Девушка в поезде"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс") и Натали Портман ("Джеки").

Победители будут объявлены 12 февраля в Королевском Альберт-холле.