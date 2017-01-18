Биография Тамары Гвердцители, отмечающей 55-летие. Справка

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители отмечает в среду 55-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Грузинская и российская певица Тамара Михайловна Гвердцители родилась 18 января 1962 года в Тбилиси, Грузия.

Ее мама родом из Одессы (Украина), дед по линии матери был раввином, с началом Великой Отечественной войны он вывез семью под Воркуту в эвакуацию, затем добился переезда семьи в Грузию. Мать работала учительницей русского языка и литературы. Отец – кибернетик.

В начале 1970-х годов Тамара выступала в детском эстрадном ансамбле "Мзиури", в составе которого много гастролировала по бывшему Советскому Союзу.

После окончания специальной музыкальной школы поступила в Тбилисскую консерваторию и окончила ее по классу композиции и фортепиано, также окончила специальный колледж (класс вокала).

В 19 лет Гвердцители стала лауреатом Первой премии международного конкурса "Красная гвоздика" в Сочи, участвовала в конкурсе популярной музыки в Дрездене (1982). В 1988 году певица завоевала первую премию на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Софии. В качестве специального гостя выступала на фестивалях эстрадной песни в Сопоте (1989) и Сан-Ремо (1990).

В 1991 году Тамара Гвердцители была приглашена в Париж, где познакомилась с французским композитором Мишелем Леграном. В том же году состоялся их совместный концерт. В 1994 году певица выступила с сольным концертом в парижском зале "Олимпия". В 1995 году состоялись концерты Тамары Гвердцители в нью-йоркском "Карнеги-холле", в которых приняли участие Легран и ансамбль "Арсенал" Алексея Козлова. В апреле 1996 года Тамара Гвердцители и Мишель Легран выступили в нью-йоркском "Ассембли-холл".

В конце 1995 года певица решила вернуться на концертные площадки России и стран СНГ.

На счету Гвердцители несколько студийных альбомов с песнями не только на грузинском и русском языках, но и на французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком и других.

Тамара Гвердцители исполняла партию Кармен на сцене Днепропетровского оперного театра с миланским баритоном Джованни Рибикьезу.

В 2016 году певица выступала на международном фестивале "Спасская башня", где она в дуэте с известной французской певицей Мирей Матье исполнила на церемонии закрытия композицию "Вечная любовь".

С 2004 года она занята в роли Альдонсы-Дульсинеи в спектакле "Человек из Ламанчи" в Театре Российской армии, где играла в дуэте с Владимиром Зельдиным.

В 2000 году Гвердцители получила российское гражданство.

Певица удостоена многих званий и наград. В 2004 году ей было присвоено звание народной артистки РФ. В 1991 году она была удостоена звания народной артистки Грузии, в 2006 году – народной артистки Ингушетии.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Концерт Тамары Гвердцители с симфоническим оркестром

Певица является лауреатом премии Ленинского комсомола (1984), а также премий "Человек года" (2002) и "Кремлевский Гранд" (2007).

В 2008 году она была награждена серебряной медалью имени А.С. Пушкина.

Читайте также: Биография Романа Виктюка, отмечающего 80-летие. Справка

В 2010 году указом президента России вокалистка была удостоена ордена Почета "за большой вклад в развитие многонациональной культуры, искусства, образования и укрепление дружбы".

Тамара Гвердцители была несколько раз замужем. У нее есть сын Александр Кахабришвили.