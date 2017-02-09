Берлинский международный кинофестиваль. Справка

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Берлинский международный кинофестиваль открывается в четверг.

Ниже приводится справочная информация.

Берлинский международный кинофестиваль (Internationale Filmfestspiele Berlin, Берлинале), который проводится ежегодно в феврале, — большое культурное событие для международной киноиндустрии. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями Берлинский кинофорум считается самым крупным и престижным в мире кино.

Как правило, на Берлинале показывают около 400 фильмов, в основном — международные и европейские премьеры. На показы фестиваля продается более 330 тысяч билетов.

Основателями фестиваля стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Первый фестиваль прошел с 6 по 17 июня 1951 года, церемония награждения состоялась 18 июня.

В первый год существования кинофестиваля премии вручало немецкое жюри, в 1952-1955 годах победителей определяло зрительское голосование, с 1956 года решение о присуждении наград стало принимать международное жюри, а Берлинский кинофестиваль получил официальный международный статус.

Берлинале ориентируется в основном на фильмы "авторского кино". В конкурсной программе фестиваля участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, созданные в течение 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других фестивалях.

В рамках Берлинале работают Международный конкурс (International Competition) — около 25 фильмов в официальной программе; фестиваль независимого арт-хаусного кино "Панорама" (Panorama); программа "Форум" (Forum), основу которого составляют авангардные и некоммерческие фильмы; конкурс для молодежной аудитории "Поколение" (Generation); конкурс короткометражных фильмов (Berlinale Shorts); программы "Перспективное немецкое кино" (Perspektive Deutsches Kino) и "Кулинарное кино" (Culinary Cinema) — подборка фильмов всех категорий на кулинарные и экологические темы.

Также в официальную программу Берлинского кинофестиваля входят спецпрограмма Berlinale Special (объединяет показы работ современных режиссеров, ленты, которые стали заметными событиями в кинематографе), тематическая ретроспектива Homage (программа, посвященная творческому наследию того или иного выдающегося кинематографиста), Berlinale Classics (показы отреставрированных фильмов) и другие.

Основной наградой фестиваля является "Золотой медведь" (медведь — геральдический символ Берлина). "Золотым медведем" награждается лучший фильм основного конкурса, лучший короткометражный фильм.

"Серебряного медведя" получают победители номинаций Гран-при международного жюри, "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий", а также "За выдающийся вклад в области искусства", который вручается оператору, редактору, композитору, художнику по костюмам.

Премией Альфреда Бауэра отмечаются картины, "открывающие новые пути в киноискусстве".

В 2006 году впервые был вручен приз за лучший фильм-дебют.

У фестиваля есть две почетные премии, которые присуждаются за достижения в области кинематографа — почетный "Золотой медведь" и приз Berlinale Camera Award.

На Берлинале вручаются награды независимого жюри — приз экуменического жюри, приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), приз Гильдии немецкого артхаус-кинематографа и другие награды.

С 1978 года на фестивале существует конкурс фильмов для детей и подростков Generation. Победители номинаций Generation Kplus и Generation 14plus получают "Хрустальных медведей".

В разные годы главного приза "Золотой медведь" были удостоены фильмы таких всемирно известных режиссеров, как Ингмар Бергман, Чжан Имоу, Ан Ли, Сидни Люмет, Паоло Пазолини, Райнер Вернер Фассбиндер, Милош Форман и других.

В 2016 году Берлинале проходил в столице Германии с 16 по 21 февраля. Главный приз фестиваля получила картина режиссера Джанфранко Рози "Огонь в море".

"Серебряный медведь" за лучший сценарий достался картине "Объединенные штаты любви" Томаша Василевски. Лучшим актером был признан Маджид Мастура за фильм "Хеди" Мохамеда Бена Аттиа. Лучшей актрисой признали датчанку Трине Дюрхольм, она снялась в фильме "Коммуна" Томаса Винтерберга. "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру за фильм "Будущее" получила француженка Миа Хансен-Леве.

Приз в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за лучший игровой фильм, открывающий новые перспективы в кинематографе, завоевал режиссер Лав Диас за картину "Колыбельная скорбной тайне".