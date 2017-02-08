В четверг в 67-й раз откроется Berlinale

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 9 февраля, в Берлине в 67-й раз откроется Международный берлинский кинофестиваль, сообщает сайт оргкомитета мероприятия.

Отмечается, что фильмом-открытием Berlinale в этом году будет картина "Джанго" режиссера Этьена Комара.

В основной конкурсной программе фестиваля — 24 картины, шесть фильмом будут показаны вне конкурса, за награды будут бороться 18 фильмов. Главных наград — восемь, это основной приз фестиваля "Золотой медведь" и семь "Серебряных медведей" в различных номинациях. Жюри возглавляет нидерландский режиссер и сценарист Пол Верховен.

Российских картин в этом году в основной программе конкурса нет. Последний раз россияне увозили награду из Берлина в 2015 году — тогда операторы фильма Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками" Евгений Привин и Сергей Михальчук получили "Серебряного медведя" за выдающийся вклад в киноискусство.

В этом году в конкурсе будут картины из Бельгии, Бразилии, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Ирландии, Японии, Австрии, Португалии, Чехии.

Как ожидается, гостями фестиваля станут такие мировые знаменитости, как Ричард Гир, Пенелопа Крус, Хью Джекман, Джиллиан Андерсон, Этан Хоук, Катрин Денев и Роберт Паттинсон.

Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино. Берлинале ориентируется в основном на так называемое авторское кино. В конкурсной программе участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, снятые не ранее чем за 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других смотрах.

В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.