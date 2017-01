Объявлена часть конкурсной программы Берлинале

В программе заявлены, в том числе, картина режиссера из Южной Кореи Хона Сан-су On the Beach at Night Alone и фильм "Бар" испанца Алекса де ла Иглесиа и "Белые ночи" немецкого режиссера Томаса Арслана.