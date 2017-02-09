О чем пишут в мире: приговор Навальному, Николсон возвращается в кино

РИА Новости Украина

Выдвиженец на пост судьи критикует Трампа. Выдвиженец президента Дональда Трампа в Верховный суд Нил Горсач раскритиковал президента за его подход к решениям суда, заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь после разговора с ним. Об этом пишут многие мировые СМИ, в том числе Washington Post, USA Today, Wall Street Journal, Politico.

"Он (Горсач) сказал мне, что разочарован деморализующими и отвратительными комментариями, которые сделал президент Трамп в отношении судей", — приводит слова Блюменталя Washington Post.

Ранее Трамп подверг критике судью, который приостановил действие его иммиграционного указа, и назвал "так называемым судьей". В среду Трамп повторил обвинения, заявив, что в судах слишком много политики.

По мнению авторов Wall Street Journal, спорить с другими ветвями власти для Трампа не в новинку, но его кампания против федеральных органов правосудия началась еще до того, как "судебный порядок полностью установился", и "необычна своим угрожающим тоном и переходом на личности".

Что касается, резких комментариев Горсача в отношении Трампа, то они могут помочь утвердить его кандидатуру в качестве верховного судьи, так как демократы хотели бы видеть на этой позиции человека имеющего такое качество, как независимость, которое также будет распространяться и на Трампа, отмечает газета Politico.

Оппонент Путина признан виновным в хищении. Зарубежные издания (Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Guardian, Washington Post, Daily Telegraph, Figaro, Monde, Liberation, Welt, Zeit, Spiegel и другие) пишут в четверг о решении кировского суда, назначившего российскому оппозиционеру Алексею Навальному пять лет условного заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес".

Как подчеркивает газета Guardian, таким образом, ставится под сомнение участие оппозиционера в президентских выборах 2018 года — "согласно избирательному праву, кандидаты не могут иметь судимость за тяжкие преступления".

"Но активист по борьбе с коррупцией пообещал подать апелляцию и заявил, что будет продолжать кампанию "независимо от того, что происходит в суде", — пишет газета.

"Приговор был вынесен на фоне обеспокоенности о том, что администрация президента США Дональда Трампа может проявить безразличие к жесткому курсу в отношении российской оппозиции в связи с тем, что Белый дом настроен на улучшение отношений с Кремлем", — отмечает газета Wall Street Journal.

Как подчеркивает газета Financial Times, президент РФ Владимир Путин еще не выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах, но "официальные лица в Кремле ожидают, что он начнет кампанию до крайнего срока в декабре".

"Конечно, он будет баллотироваться и конечно победит, в чем смысл создавать вокруг этого шумиху сейчас?", — сказал изданию высокопоставленный чиновник в президентской администрации.

Газета Times полагает, что "Навальный рассматривается как наиболее серьезная угроза его долгосрочному правлению".

Пентагон в башне Трампа. Многие мировые СМИ (New York Times, Washington Post, Hill, Wall Street Journal, Telegraph) пишут, что министерство обороны США намерено арендовать помещение в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, где проживает семья американского президента.

Пентагон "работает через соответствующие каналы…, чтобы получить ограниченное количество сдаваемого в аренду пространства в Trump Tower", об этом газете Washington Post сообщил представитель минобороны США Джеймс Бриндл. Перспектива того, что государственное учреждение будет платить за аренду помещения в компании, которой владеет президент, вызывает вопрос о смешении финансовых интересов Трампа и его президентства, отмечает издание.

По его данным, сотрудники министерства будут находиться в отдельном помещении, не рядом с нарядом Секретной службы США в "башне Трампа", где расположена штаб-квартира его частной компании Trump Organization. Представители Пентагона организовывали подобного рода работу и при бывших президентах США, в том числе в доме Барака Обамы в Чикаго.

По данным газеты New York Times, аренда может обойтись приблизительно в 1,5 миллиона долларов в год.

Глава МИД Британии отказался от гражданства США. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отказался от гражданства США, свидетельствуют списки американского министерства финансов, пишут в четверг газеты Wall Street Journal, Washington Post, Guardian, New York Times. Его имя значится среди имен более пяти тысяч человек, отказавшихся от гражданства в 2016 году.

"Рожденный в Нью-Йорке, до прошлого года Джонсон имел двойное гражданство. Долгое время он жаловался на оплату налогов в США, несмотря на то, что ему было пять лет, когда он уехал из Штатов", — пишет газета New York Times.

Лишившись американского гражданства, Джонсон, скорее всего, избавился от "крупных налоговых счетов", полагает Guardian.

"Его решение вряд ли похоже на попытку дистанцироваться от политики нового президента США Дональда Трампа, скорее он хотел убедиться, что не доступен для Налогового управления США", — добавляет издание.

Газеты подчеркивают, что Джонсон, помимо прочего, известен своими выступлениями за выход Британии из Евросоюза. В среду законопроект о Brexit одобрила в третьем чтении палата общин британского парламента, добавляют издания.

Николсон возвращается на экран. Известный голливудский актер Джек Николсон впервые за семь лет вновь примет участие в съемках кино. Об этом пишут такие международные СМИ, как Los Angeles Times, Guardian, Independent, Telegraph.

Читайте также: К 2050 году число мусульман и христиан сравняется — Pew Research Center

Николсон вместе с актрисой Кристен Уиг снимется в англоязычном ремейке фильма "Тони Эрдманн". Оригинальный фильм немецкого режиссера Марен Аде вышел в 2016 году и сейчас номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Как отмечает USA Today, Николсон является большим поклонником сериала, и сам обратился в кинокомпанию Paramount Pictures c идеей снять ремейк. Paramount приобрела права на съемки американской версии сериала.

Одним из продюсеров выступит режиссер оригинального фильма Аде. Кто станет режиссером и сценаристом картины, пока неизвестно, пишет Telegraph. Также не называются дата начала съемок и дата выхода фильма в прокат. В 2013 году СМИ со ссылкой на источник из окружения актера сообщили о том, что 76-летний Николсон теряет память и не может запоминать тексты своих ролей, в связи с чем собирается завершить карьеру. Николсон опроверг этот факт. Он заявлял, что находится "в отличной форме — немного толстоват, но здоров" и обладает "математическим рассудком". Свое отсутствие же на экранах Николсон объяснял тем, что ему не попадаются достойные сценарии.