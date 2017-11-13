Макаревич нецензурно ответил на претензии из-за скандала с Крымом

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич ответил с использованием нецензурной лексики на критику в свой адрес из-за клавишника Андрея Державина, которого заменили на другого музыканта перед гастролями в Украине.

Ранее ряд СМИ написали, что Макаревич уволил клавишника Андрея Державина якобы из-за его позиции по Крыму. Державин высказывался за присоединение полуострова к России.

По словам Макаревича, ему "абсолютно неинтересно, что думает Андрей Державин по поводу Украины", а уход последнего из группы не связан с политикой.

"Мне абсолютно неинтересно, что думает Андрей Державин по поводу Украины — он взрослый человек (я-то полагаю, что он вообще на эту тему не думает, но не собираюсь у него это выяснять.) К слову, за последние два года мы трижды (и с большим успехом) гастролировали в Украине — и что, что-то изменилось?" — написал Макаревич в соцсети Facebook.

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"Группа — это особенное объединение, отношения музыкантов в ней очень близкие, почти (господа гусары, молчать!) интимные. Представьте себе, что жила много лет семья — и вдруг разбегается. Да они сами себе не всегда могут объяснить, что пошло не так. А тут их вызывают на суд общественности и кричат — признавайтесь, это вы из-за Крыма? Ну правда, смешно. И если вы к нам хорошо относитесь — ради Бога,…", — добавил музыкант, завершив свое послание нецензурным словом.

Ранее украинский журналист и заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился к российскому музыканту, лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу с просьбой заменить клавишника Андрея Державина на время гастролей в Украине.