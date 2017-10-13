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    Макаревича призвали заменить клавишника на гастролях в Украине

    Тема:

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    Айдер Муждабаев попросил Андрея Макаревича заменить клавишника на время выступлений в Украине. По его мнению, "не может быть никаких поблажек для врагов Украины".
    Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Украинский журналист и заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился к российскому музыканту, лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу с просьбой заменить клавишника Андрея Державина на время гастролей в Украине.

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    "Мы не пропустим. Нет и не может быть никаких поблажек для врагов Украины, включая российских "деятелей культуры", таких, как клавишник группы "Машина времени" Андрей Державин. Им здесь не место. Нет — никаким "тихим" договоренностям, с помощью которых его могут попытаться протащить в страну. (…) Уважаемый Андрей Вадимович! Я совсем немного знаю вас лично, но позволю себе к вам обратиться, т.к. тут у меня не личная просьба. Прошу вас заменить музыканта группы, подписавшего "Коллективное обращение в поддержку позиции Путина по Украине и Крыму", другим, хотя бы на время украинских гастролей", — написал он на своей странице в Facebook. 

    Айдер Муждабаев/Facebook, 12 октября 2017

    Концерт "Машины времени" запланирован на 28 ноября в Киеве.

    Муждабаев также выложил скриншот, на котором Державин указан в списке деятелей культуры, подписавших "Коллективное обращение в поддержку позиции Путина по Украине и Крыму".

    facebook.com/ayder.muzhdabaev
    Клавишник Андрей Державин из "Машины времени"

    Напомним, Андрей Державин также запомнился исполнением песни "Не плачь Алиса" (слушайте здесь).

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Музыкант, певец Андрей Державин. Архивное фото

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