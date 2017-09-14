"Некрасиво содрала". Макаревич обвинил Radiohead в плагиате

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую рок-группу Radiohead в копировании клипа группы "Машина времени" на песню "Место, где свет".

"Очень некрасиво группа "Radiohead" содрала свой клип "Lift" с нашего клипа "Место, где свет" — мы его сняли с "Машиной" 11 сентября 2001 года", — написал музыкант в соцсети Facebook.

Андрей Макаревич/Facebook, 13 сентября 2017

На своей странице музыкант выложил оба ролика и предложил подписчикам сравнить их. В обоих видеоклипах действие происходит в лифте.

Клип группы Radiohead на песню Lift был опубликован на официальном канале группы на Youtube 12 сентября.

Андрей Макаревич — советский и российский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и бессменный участник рок-группы "Машина времени". Заслуженный артист РСФСР (1991), Народный артист Российской Федерации (1999).

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Группа Radiohead образована в 1985 году в британском графстве Оксфордшир. В ее составе вокалист и гитарист Том Йорк, соло-гитарист и мультиинструменталист Джонни Гринвуд, гитарист и бэк-вокалист Эд О'Брайен, бас-гитарист и клавишник Колин Гринвуд и ударник Фил Селуэй. С момента создания Radiohead состав группы не менялся. На счету коллектива восемь альбомов. Все альбомы группы получали статус золотых или платиновых в Великобритании и США. В общей сложности Radiohead 14 раз номинировались на "Грэмми", восемь раз на BRIT Awards и четыре — на Mercury Prize.

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