Макаревич подтвердил замену клавишника перед гастролями в Украине

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич подтвердил информацию о замене клавишника группы Андрея Державина перед гастролями в Украине, но настаивает, что это не связано с его позицией по Крыму.

Ранее ряд СМИ написали, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич якобы уволил клавишника Андрея Державина из-за его позиции по Крыму. Державин высказывался за присоединение полуострова к России.

"Это совершенно не связано с политикой", – заявил музыкант "Комсомольской правде".

При этом он добавил, что отношение Державина к Украине его "совершенно не волнует".

"Державин не едет на Украину совершенно по другим причинам. Меня его отношение к Украине совершенно не волнует. Это его личное дело", — отметил Макаревич.

Он также упомянул о "личных внутренних вещах", которые счел преждевременным обсуждать в настоящее время.

Ранее украинский журналист и заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился к российскому музыканту, лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу с просьбой заменить клавишника Андрея Державина на время гастролей в Украине.