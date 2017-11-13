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    Макаревич подтвердил замену клавишника перед гастролями в Украине

    (обновлено: )11701
    По словам лидера группы "Машина времени", клавишник Андрей Державин не едет в Украину, но "это не связано с политикой". Он также упомянул о "личных внутренних вещах", которые счел преждевременным обсуждать.
    Солист группы Машина Времени Андрей Макаревич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич подтвердил информацию о замене клавишника группы Андрея Державина перед гастролями в Украине, но настаивает, что это не связано с его позицией по Крыму. 

    Ранее ряд СМИ написали, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич якобы уволил клавишника Андрея Державина из-за его позиции по Крыму. Державин высказывался за присоединение полуострова к России.

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    "Это совершенно не связано с политикой", – заявил музыкант "Комсомольской правде".

    При этом он добавил, что отношение Державина к Украине его "совершенно не волнует".

    "Державин не едет на Украину совершенно по другим причинам. Меня его отношение к Украине совершенно не волнует. Это его личное дело", — отметил Макаревич.

    Он также упомянул о "личных внутренних вещах", которые счел преждевременным обсуждать в настоящее время.

    Ранее украинский журналист и заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился к российскому музыканту, лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу с просьбой заменить клавишника Андрея Державина на время гастролей в Украине.

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