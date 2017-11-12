Макаревич ответил СМИ за "увольнение" клавишника из-за Крыма

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Музыкант Андрей Макаревич в ответ на сообщения СМИ об увольнении клавишника из-за позиции по Крыму заявил, что внутренние дела группы "Машина времени" касаются только участников коллектива.

Ранее ряд СМИ написал, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич якобы уволил клавишника Андрея Державина из-за его позиции по Крыму. Державин высказывался за присоединения полуострова и России.

"В нашей стране огромное количество групп — но при этом есть только одна, перемены в составе которой кого-то интересуют. Дело даже не в политике — ведь это было и пять лет назад, когда уходил Евгений Маргулис, и в 1999, когда уволили Петра Подгородецкого, и в начале 2000, когда объявили о приглашении на его место Андрея Державина", — сказал РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин, цитируя слова Макаревича.

Лидер группы подчеркнул, что внутренние дела "Машины времени" касаются только "Машины времени".

"Когда (и если) какие-то изменения в составе произойдут, мы сообщим об этом немедленно", — привел Чернин слова Макаревича, который отметил, что, возможно, к 16 ноября "появится какая-то новая информация".

Ранее украинский журналист и заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился к российскому музыканту, лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу с просьбой заменить клавишника Андрея Державина на время гастролей в Украине.