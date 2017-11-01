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    Культура

    Под Харьковом уничтожили знак в честь "воссоединения с Россией"

    (обновлено: )34022
    Неизвестные уничтожили памятный знак в честь "воссоединения с Россией" в селе Русская Лозовая Харьковской области. Инцидент произошел во вторник. Других подробностей нет.
    Знак на месте будущего памятника в честь воссоединения с Россией в Харькове
    facebook.com/nevidomyy88

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные уничтожили знак на месте будущего памятника в честь "воссоединения с Россией", а также мемориальную доску советскому писателю в селе  Русская Лозовая в Харьковской области. 

    "Сегодня (31 октября — Ред.) был уничтожен памятный знак в честь "воссоединения с Россией" в селе Русская Лозовая и доску врагу украинской нации — Ярославу Галану на доме "Слово" — написал пользователь Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

    facebook.com/nevidomyy88
    Мемориальную доску советскому писателю в Харькове

    Ранее в Одессе опрокинули и разбили бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову. 

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