Под Харьковом уничтожили знак в честь "воссоединения с Россией"

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные уничтожили знак на месте будущего памятника в честь "воссоединения с Россией", а также мемориальную доску советскому писателю в селе Русская Лозовая в Харьковской области.

"Сегодня (31 октября — Ред.) был уничтожен памятный знак в честь "воссоединения с Россией" в селе Русская Лозовая и доску врагу украинской нации — Ярославу Галану на доме "Слово" — написал пользователь Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

facebook.com/nevidomyy88 Мемориальную доску советскому писателю в Харькове

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