Звезда рок-н-ролла умер на 90-м году жизни

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Известный американский музыкант Фэтс Домино скончался на 90 году жизни в Новом Орлеане, сообщает портал TMZ.

Как сообщила порталу дочь музыканта, он скончался в среду в окружении семьи и друзей.

В 2008 году 77-летний музыкант попал в сводки СМИ, пропав без вести, в то время как в Новом Орлеане бушевал ураган "Катрина". Домино нашли примерно через неделю благодаря дочери, она увидела в одной из газет фотографию лодки, в которой был ее отец вместе со спасателями. Выяснилось, что музыкант не пожелал эвакуироваться из Нового Орлеана и предпочел переждать ураган у себя дома.

В мире продано более 110 миллионов записей Домино, в том числе и таких знаменитых синглов, как "Blueberry Hill" и "Ain't That a Shame".

Композицию Домино "The Fat Man", записанную в 1950 году, зачастую называют первой настоящей рок-н-ролльной записью.

Напомним, ранее умер один из основателей Marilyn Manson and the Spooky Kids, гитарист и композитор Дэйзи Берковиц (настоящее имя – Скотт Путески).