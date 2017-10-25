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    Звезда рок-н-ролла умер на 90-м году жизни

    (обновлено: )137
    В мире продано более 110 миллионов записей Домино, в том числе и таких знаменитых синглов, как "Blueberry Hill" и "Ain't That a Shame".
    Фэтс Домино
    wikipedia

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Известный американский музыкант Фэтс Домино скончался на 90 году жизни в Новом Орлеане, сообщает портал TMZ.

    instagram.com/sergiocortes_latinoamerica
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    Как сообщила порталу дочь музыканта, он скончался в среду в окружении семьи и друзей.

    В 2008 году 77-летний музыкант попал в сводки СМИ, пропав без вести, в то время как в Новом Орлеане бушевал ураган "Катрина". Домино нашли примерно через неделю благодаря дочери, она увидела в одной из газет фотографию лодки, в которой был ее отец вместе со спасателями. Выяснилось, что музыкант не пожелал эвакуироваться из Нового Орлеана и предпочел переждать ураган у себя дома.

    В мире продано более 110 миллионов записей Домино, в том числе и таких знаменитых синглов, как "Blueberry Hill" и "Ain't That a Shame".

    Композицию Домино "The Fat Man", записанную в 1950 году, зачастую называют первой настоящей рок-н-ролльной записью.

    Напомним, ранее умер один из основателей  Marilyn Manson and the Spooky Kids, гитарист и композитор Дэйзи Берковиц (настоящее имя – Скотт Путески)

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