Стрелок из Лас-Вегаса "присматривался" к музыкальному фестивалю в Чикаго

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок в августе текущего года бронировал номера в чикагской гостинице, расположенной напротив места проведения крупного музыкального фестиваля Lollapalooza, сообщает издание TMZ.

Как пишет издание, согласно фотографии экрана компьютера гостиницы Blackstone, Пэддок забронировал номер на 1 августа, за два дня до начала фестиваля. Позднее Пэддок забронировал еще один номер на 3 августа. Оба номера были забронированы до 6 августа — день окончания фестиваля.

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По данным TMZ, гостиница находится напротив нескольких сцен и главного входа на территорию Грант-парка, где проходит фестиваль. Также гостиница предоставляет хороший обзор с высоты. Как сообщили изданию, при бронировании Пэддок делал специальный запрос на номера "с видом", которые выходят на парк. Издание отмечает, что с другой стороны парк граничит с рекой, поэтому "из него сложно или вообще невозможно убежать". Источники издания сообщили, что Пэддок так и не появился в гостинице.

Музыкальный фестиваль в Чикаго традиционно посещают около 400 тысяч человек. Одним из посетителей Lollapalooza была дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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Ране сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе. В то же время следствие пока не нашло подтверждение причастности Пэддока к ИГ.