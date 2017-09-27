Майкл Джексон жив? Сеть покоряет "клон" короля поп-музыки

21-летний фанат короля поп-музыки Майкла Джексона Сергио Кортес родился в Мексике, а сейчас живет в Барселоне. Кортес выступает по всему миру с трибьют-шоу Джексона, имитируя все детали его образа: голос, грим, манеру двигаться и одеваться.

Ранее сообщалось, что 21-летняя модель Мара Тайген приобрела популярность благодаря тому, что очень похожа на одну из самых красивых и сексапильных женщин современности — актрису Анджелину Джоли.

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