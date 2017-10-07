Уличные клоуны и музыканты стали жертвами нового австрийского закона

РИА Новости Украина

Австрийская полиция борется с клоунами и уличными музыкантами в масках – не потому, что это особенно весело, а потому, что этого требует новый закон. Решение, принятое в рамках дебатов о ношении мусульманской женской одежды, закрывающей лицо, переходит в абсурд. Sputnik расспросил обе стороны конфликта.

В Китае едят собак, в Австрии теперь преследуют клоунов. И музыкантов. Ибо так требует закон. По крайней мере, начиная с воскресенья. Это тот день, начиная с которого каждый в Австрии должен сбросить покровы в общественном месте. Конечно же, с лица – обнажать всё остальное опять-таки запрещено.

И так как этот закон – обычно называемый "запретом паранджи" — служит коммуникации, а не направлен только против одной группы людей, он, конечно, в первую очередь затрагивает самых главных нарушителей в Австрии: клоунов и уличных музыкантов, покрытых завесой тайны представителей безнравственных и вообще ненужных профессий, которые только портят великолепную австрийскую коммуникативную среду.

И вот как на практике выглядит работа австрийских чиновников в области воспитания клоунов и вразумления музыкантов.

Представитель партии "зеленых" и самоотверженный борец за права клоунов, Клаус Вернер-Лобо (Klaus Werner-Lobo) из Вены, увидев, что красным носам дан красный свет, обратился в соцсетях ко всем, у кого есть чувство юмора, с призывом нарядиться по-клоунски или как-нибудь еще и собраться в таком виде перед парламентом. Этим они хотели бы "привлечь внимание", объяснил профессиональный фотограф Петер Ниче (Peter Nitsche), который блеснул на демонстрации собственноручно изготовленной комбинацией костюмом из паранджи и клоунского носа. Участники акции хотели показать, к чему приведёт закон, известный как "закон против паранджи".

И в воскресение закон действительно дал кое-какие результаты: на пёстрое сборище, нарушившее только что появившийся закон, в целом пришлось 41 установление личности и 21 заявление о правонарушении со штрафом в размере 150 евро.

А полиция такая: "Это не смешно"

Итак, фотограф торопился в своем наряде от трамвайной остановки к парламенту, когда его заметили полицейские и, сразу распознав в нем потенциального врага государства, сразу же, как заметил Ниче, "довольно агрессивно" вмешались. Один полицейский схватил его грубо за левое плечо и закричал: "Так не пойдет! Сейчас же снимите Вашу вуаль!"

Sputnik Deutschland/Peter Nitsche В Австрии запретили закрывать лицо. Клоуны вышли на акцию протеста

Ниче однако же наотрез отказался сбросить своё покрывало и в свою очередь потребовал от служащего, чтобы он предъявил удостоверение. Ведь кто знает, может быть, тот тоже всего лишь нарядился полицейским? Во время этой совершенно не остроумной ссоры мимо прошла – тоже нарядившаяся – знакомая Ниче, которую полицейские также остановили. Один служащий остановил ее, схватив за "верхнюю часть туловища очень близко от груди". Прямо за грудь, сказал Ниче, ее не схватили, "но не хватило совсем чуть-чуть".

Но в решающий момент оба нарушителя нового закона пустились на утёк: "побежали по переулкам прочь как ужаленные", оторвались от полицейских и окольными путями выбрались к парламенту, где вскоре после этого началась демонстрация.

Во время демонстрации речь шла, конечно, о самоопределении мусульманок. Но не только. "Факт в том, что под предлогом борьбы с мусульманскими менталитетом в области одежды, собственно говоря, реализуется нечто совершенно иное", считает Ниче. Потому что закон был придуман, "чтобы госслужащие в любой момент могли совершить в отношении людей в общественном месте какие-то действия в рамках своих служебных полномочий, если с точки зрения правоохранителя уместно сказать, что этот человек с их точки зрения делает что-то не то. Но это открывает дорогу полицейскому произволу", — говорит Ниче.

Sputnik Deutschland/Peter Nitsche В Австрии запретили закрывать лицо. Клоуны вышли на акцию протеста

В Вене, однако, переодетые люди собираются не только по случаю демонстраций, есть также уличные артисты, которые надевают маски лошадей во время представлений, чтобы поднять развлекательную ценность на неизмеримую высоту и сделать художественное произведение законченным. В среду на венской площади Марктплатц также случился инцидент между полицейскими и тремя такими музыкантами.

А вдруг эти музыканты на самом деле были элементами, подрывающими устои государства? Может, они просто сидели и делали вид, что они музыканты, но при этом планировали что-то страшно опасное? Не поговорив с музыкантами, полицейские, конечно, никак не смогли бы развеять свои сомнения, и ужасные сценарии возможного развития событий потом преследовали бы их в кошмарных снах.

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Но, по словам представителя полиции Даниэля Фюрста (Daniel Fürst), до штрафа не дошло: музыканты сняли маски, поговорили с сотрудниками полиции – и те даже разрешили им играть и дальше в масках. Но по зрелом размышлении оставшиеся без масок артисты решили так не делать и ретировались. Карл-Хайнц Грундбёк (Karl-Heinz Grundböck), представитель австрийского министерства внутренних дел, подчеркнул, что здесь имела место лишь "разъяснительная беседа".

Клоуны и лошади теперь в опасности?

Может ли артист теперь выступать с закрытым лицом, если без лошадиной маски эффект совсем не тот? Грундбёк ответил в общих чертах: "Законодатель формулирует принципиальное требование, согласно которому лицо в общественном месте не должно быть закрыто". Возможны конкретные исключения, когда скрыть лицо необходимо ради соблюдения традиции, по соображениям профессиональной деятельности или для сохранения здоровья. "Но законодатель не стал составлять детального перечисления", сказал Грундбёк. Таким образом, решение о том, нарушает ли теперь такая вот лошадь каким-то образом здоровую коммуникацию или это все-таки искусство, остается за полицией.

Sputnik Deutschland/Peter Nitsche В Австрии запретили закрывать лицо. Клоуны вышли на акцию протеста

Теперь задача полиции заключается в том, чтобы оценить "общий контекст" и действовать в соответствии с "принципом соответствия". А если кто-то недоволен, может привести "свою аргументацию" в рамках административного судебного процесса или же барахтаться в этой юридической каше каким-то иным способом.

Другими словами: когда полицейский велит кому-то снять маску, у него собственно пока нет другого выбора, если он не хочет пройти с полицейскими в участок, чтобы вести принципиальные дебаты об искусстве и коммуникации.