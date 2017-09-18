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    Культура

    В США продают культовый музыкальный журнал

    (обновлено: )30
    Из-за финансовых затруднений медиахолдинг Wenner Media, в который входит Rolling Stone, уже продал журналы US Weekly и Men's Journal. Кроме того, в 2016 году было продано 49% акций самого Rolling Stone.
    Обложка журнала Rolling Stone

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Основатель культового американского журнала о музыке и культуре Rolling Stone Янн Веннер собирается продать контрольный пакет, пишет New York Times.

    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
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    Обнаженные спортсмены на обложке американского спортивного журнала

    План по продаже был разработан сыном основателя Гусом Веннером. Из-за финансовых затруднений медиахолдинг Wenner Media, в который входит Rolling Stone, уже продал журналы US Weekly и Men's Journal. Кроме того, в 2016 году было продано 49% акций самого Rolling Stone — компании BandLab Technologies.

    "Я люблю свою работу, я наслаждаюсь ей, я наслаждался ей долгое время", — цитирует издание Веннера-старшего, который учредил журнал в 1967 году. Он сказал, что ищет покупателя, который понимает миссию журнала и располагает "уймой денег".

    Основатель компании и его сын сообщили, что намерены остаться работать в издании, однако, по их словам, окончательное решение примет новый владелец. Стоимость потенциальной сделки не называется.

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