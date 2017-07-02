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    Фотоленты

    Обнаженные спортсмены на обложке американского спортивного журнала

    (обновлено: )61
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    bigpicture.ru
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    carowozniacki
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    carowozniacki
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    bigpicture.ru
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    bigpicture.ru
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    bigpicture.ru
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    bigpicture.ru
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    karatehottiemma
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    karatehottiemma
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    ezekielelliott
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    javy23baez

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    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN

    Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года.

    Журнал представил пять вариантов обложки, где во всей обнаженной красе появились бейсболист Хавьер Баэз из команды "Чикаго Кабс", мастер смешанных боевых искусств Мишель Уотерсон, игрок в американский футбол Эзекиел Эллиотт из команды "Даллас Ковбойз", теннисистка Каролина Возняцки и профессиональный баскетболист Айзея Томас.

    Смотрите также: Свадьба Месси: шикарное платье невесты и знаменитые гости

    Обложка с участием Хавьера Баэза впервые была снята не на профессиональную камеру, а на iPhone 7 Plus фотографом Диланом Колтером.

    Всего в выпуске 2017 года появятся 23 спортсмена, включая шесть членов американской женской хоккейной команды. И впервые издание пригласило для участия в съемках ветерана — сержанта морской пехоты США Кирсти Эннис, потерявшую ногу после крушения вертолета в Афганистане.

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