Обнаженные спортсмены на обложке американского спортивного журнала

Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года.

Журнал представил пять вариантов обложки, где во всей обнаженной красе появились бейсболист Хавьер Баэз из команды "Чикаго Кабс", мастер смешанных боевых искусств Мишель Уотерсон, игрок в американский футбол Эзекиел Эллиотт из команды "Даллас Ковбойз", теннисистка Каролина Возняцки и профессиональный баскетболист Айзея Томас.

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Обложка с участием Хавьера Баэза впервые была снята не на профессиональную камеру, а на iPhone 7 Plus фотографом Диланом Колтером.

Всего в выпуске 2017 года появятся 23 спортсмена, включая шесть членов американской женской хоккейной команды. И впервые издание пригласило для участия в съемках ветерана — сержанта морской пехоты США Кирсти Эннис, потерявшую ногу после крушения вертолета в Афганистане.