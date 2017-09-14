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    Немецкий журнал принес извинения за высказывания в адрес Путина

    (обновлено: )10210
    Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер позвонил в посольство РФ в Германии и лично заверил, что "редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства".
    Владимир Путин и Ангела Меркель. Архивное фото
    REUTERS Bernd Von Jutrczenka/POOL

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения за высказывания в адрес президента России Владимира Путина, сообщил на своей странице в Facebook пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.

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    "Сегодня в посольство позвонил главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер. Он лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации, заверив в том, что редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства. Тем не менее, согласившись с нашими доводами, он признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, в том числе перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж", — говорится в сообщении Микерина.

    Faceebook Denis Mikerin
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    Напомним, ранее журнал Focus в одной из своих статей написал о федеральном канцлере Ангеле Меркель: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина". Позже в редакции журнала уточнили, что "в этой строчке имелась в виду ирония", сообщила пресс-служба журнала редакции".

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