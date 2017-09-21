Состояние Караченцова ухудшилось

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Состояние актера Николая Караченцова ухудшилось, его перевели в реанимацию, сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Его состояние тяжелое, он в реанимации", — сказал собеседник агентства.

Караченцов был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал РИА Новости, что его отец был госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель. Накануне медики сообщали, что состояние Караченцова оценивается как средней степени тяжести.

В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.