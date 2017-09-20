наверх
20.09.201714:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Медики рассказали о состоянии Николая Караченцова

    (обновлено: )335
    В справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что актер Николай Караченцов находится в отделении нейрохирургии, состояние средней тяжести.
    Народный артист РСФСР Николай Караченцов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Состояние актера Николая Караченцова, который был госпитализирован в понедельник, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    Софи Лорен
    AFP PHOTO GERARD FOUET GERARD FOUET / AFP
    Белла синьора. Самой красивой итальянке Софи Лорен 83 года

    "Он в отделении нейрохирургии, состояние средней тяжести", — сказал собеседник агентства.

    Караченцов был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал РИА Новости, что его отец был госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель.

    В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике
    Кабинет министров Украины
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?