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    У Караченцова диагностировали сотрясение мозга - источник

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    По информации источника, знакомого с ситуацией, актёра Николая Караченцова, попавшего в ДТП под Москвой, осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга.
    Народный артист РСФСР Николай Караченцов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. У актёра Николая Караченцова, попавшего в ДТП под Москвой, диагностировали сотрясение мозга, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актёр Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.

    "Его осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга", — рассказал собеседник агентства.

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