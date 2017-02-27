У Караченцова диагностировали сотрясение мозга - источник

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. У актёра Николая Караченцова, попавшего в ДТП под Москвой, диагностировали сотрясение мозга, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актёр Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.

"Его осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга", — рассказал собеседник агентства.