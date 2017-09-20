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20.09.201714:11
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    Фотоленты

    Белла синьора. Самой красивой итальянке Софи Лорен 83 года

    (обновлено: )36530
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    Софи Лорен
    AFP PHOTO GERARD FOUET GERARD FOUET / AFP
    Софи Лорен
    RALPH GATTI / AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO
    Софи Лорен
    MICHEL CLEMENT / AFP
    Софи Лорен
    AFP
    Софи Лорен
    AMR MAHMOUD / AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO/ Phil CARPENTER
    Софи Лорен
    VINCENZO PINTO / AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO/Toru YAMANAKA
    Софи Лорен
    MUSTAFA OZER / AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO MIKE NELSON MIKE NELSON / AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO/DESIREE MARTIN
    Софи Лорен
    AFP PHOTO / Pedro PARDO
    Софи Лорен
    AFP PHOTO INP / AFP
    Софи Лорен
    AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO
    Софи Лорен
    AFP PHOTO
    Софи Лорен
    AFP
    Софи Лорен
    AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO
    Софи Лорен
    AFP PHOTO SCOTT FLYNN SCOTT FLYNN / AFP
    Софи Лорен
    HAI DO / AFP
    Софи Лорен
    ALEXANDER JOE / AFP
    Софи Лорен
    DON EMMERT / AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO/Hector MATA HECTOR MATA / AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO GABRIEL BOUYS GABRIEL BOUYS / AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO/J.P. MOCZULSKI
    Софи Лорен
    AFP PHOTO
    Софи Лорен
    EUROPA PRESS / AFP
    Софи Лорен
    AFP
    Софи Лорен
    JON LEVY / AFP
    Софи Лорен
    AFP PHOTO/GIUSEPPE CACACE

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    Одной из самых красивых актрис планеты, легендарной итальянке Софи Лорен (София Виллани Шиколоне) в среду исполняется 83 года.

    Впервые победив в конкурсе красоты в Неаполе 14-летним подростком, она много раз удостаивалась почетного титула первой красавицы. В 2006 году в возрасте 71 года Софи Лорен была признана самой красивой женщиной планеты. Софи Лорен снялась в более чем 100 фильмах, она является обладательницей почетных премий всех основных кинофестивалей.

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