Белла синьора. Самой красивой итальянке Софи Лорен 83 года

Одной из самых красивых актрис планеты, легендарной итальянке Софи Лорен (София Виллани Шиколоне) в среду исполняется 83 года.

Впервые победив в конкурсе красоты в Неаполе 14-летним подростком, она много раз удостаивалась почетного титула первой красавицы. В 2006 году в возрасте 71 года Софи Лорен была признана самой красивой женщиной планеты. Софи Лорен снялась в более чем 100 фильмах, она является обладательницей почетных премий всех основных кинофестивалей.

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