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    Жену Караченцова лишили прав из-за вождения в пьяном виде

    (обновлено: )154
    Мировой судья признал Людмилу Поргину виновной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния".
    Актер Николай Караченцов (в центре) и его супруга, актриса Людмила Поргина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Жену актера Николая Караченцова Людмилу на 1,5 года лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в Щелковском суде Подмосковья.

    ДТП с участием автомобиля, в котором находился Николай Караченцов
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    Обнародовано видео с места ДТП, в котором пострадал Николай Караченцов

    Алкоголь в крови женщины нашли после ДТП, в котором пострадал сам Караченцов.

    "Мировой судья признал Людмилу Поргину виновной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния"", — сказала пресс-секретарь.

    Актёр был госпитализирован в конце февраля после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

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