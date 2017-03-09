Жену Караченцова лишили прав из-за вождения в пьяном виде

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Жену актера Николая Караченцова Людмилу на 1,5 года лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в Щелковском суде Подмосковья.

Алкоголь в крови женщины нашли после ДТП, в котором пострадал сам Караченцов.

"Мировой судья признал Людмилу Поргину виновной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния"", — сказала пресс-секретарь.

Актёр был госпитализирован в конце февраля после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.