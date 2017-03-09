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    Россия

    Жену Николая Караченцова могут лишить водительских прав из-за ДТП

    (обновлено: )23
    Госавтоинспекция Подмосковья составила административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния" на Людмилу Поргину - жену актера Николая Караченцова.
    Актер Николай Караченцов (в центре) и его супруга, актриса Людмила Поргина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. На жену российского актёра Николая Караченцова завели административный протокол о вождении в нетрезвом виде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

    ДТП с участием автомобиля, в котором находился Николай Караченцов
    Канал на Youtube СЕТИ
    Обнародовано видео с места ДТП, в котором пострадал Николай Караченцов

    "Госавтоинспекция Подмосковья составила административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния" на Людмилу Поргину. Экспертиза подтвердила, что у неё в крови был алкоголь в момент ДТП", — сказал собеседник агентства, отметив, что максимальная наказание по административной статье составляет два года лишения водительских прав.

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    Материалы будут переданы в суд, отметил источник, однако не уточнил в какой именно.

    Актёр был госпитализирован в конце февраля после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. Позднее его перевели в нейрохирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    По стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и так и не смог полноценно вернуться на сцену. 

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