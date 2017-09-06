Вера Брежнева стала ведущей на российском канале

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Украинская и российская певица Вера Брежнева, которая родилась в Днепродзержинске Днепропетровской области, станет ведущей нового шоу на российском телеканале СТС, сообщает пресс-служба канала.

"Популярная певица Вера Брежнева станет ведущей нового масштабного шоу СТС "Успех", в котором лучшие вокалисты со всей страны будут бороться за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров", — сказано в сообщении.

Сама Брежнева отметила, что в мире немало успешных примеров знаменитостей, которые добились успеха своими силами — Тейлор Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron и Макс Корж.

"Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, показали, на что способны и получили любовь миллионов. Их пример подтверждает правила нового времени: теперь важно только то, насколько ты талантлив, харизматичен, крут, в конце концов. Здорово, что канал СТС решил рискнуть и показать всей стране, что настоящему таланту продюсер не нужен", — приводит сайт телеканала слова Брежневой.

Она также добавила, что 15 лет назад благодаря своему упорству и смелости попала на кастинг в группу "ВИА Гра".

В конце прошлого года Вера Брежнева получила две награды американской премии Big Apple Music Awards 2016.