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    Вера Брежнева стала ведущей на российском канале

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    Вера Брежнева - ведущая нового шоу на российском телеканале СТС, в котором лучшие вокалисты со всей России будут бороться "за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров".
    Вера Брежнева. Архивное фото
    СТС

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Украинская и российская певица Вера Брежнева, которая родилась в Днепродзержинске Днепропетровской области, станет ведущей нового шоу на российском телеканале СТС, сообщает пресс-служба канала.

    "Популярная певица Вера Брежнева станет ведущей нового масштабного шоу СТС "Успех", в котором лучшие вокалисты со всей страны будут бороться за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров", — сказано в сообщении. 

    Сама Брежнева отметила, что в мире немало успешных примеров знаменитостей, которые добились успеха своими силами — Тейлор Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron и Макс Корж.

    instagram.com/haileybaldwin
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    "Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, показали, на что способны и получили любовь миллионов. Их пример подтверждает правила нового времени: теперь важно только то, насколько ты талантлив, харизматичен, крут, в конце концов. Здорово, что канал СТС решил рискнуть и показать всей стране, что настоящему таланту продюсер не нужен", — приводит сайт телеканала слова Брежневой.

    Она также добавила, что 15 лет назад благодаря своему упорству и смелости попала на кастинг в группу "ВИА Гра".

    В конце прошлого года Вера Брежнева получила две награды американской премии Big Apple Music Awards 2016.

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