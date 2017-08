Британский телеканал показал скандальный фильм о принцессе Диане

Фильм "В ее собственных словах" (In Her Own Words) содержит видеозаписи, сделанные тренером по публичным выступлениям и риторике принцессы Питером Сеттеленом. Некоторые из записей показаны впервые, хотя частично их уже демонстрировали в США. Диана занималась с Сеттеленом постановкой голоса и публичной речи в 1992 и 1993 годах, в преддверии подготовки к работе над биографией и интервью.

На видео принцесса запечатлена в ее личной резиденции в Кенсингтонском дворце, в спокойной обстановке и непринужденной атмосфере она рассказывает о проблемах в собственной личной жизни.

Записи не были предназначены для публичного просмотра, в беседах с тренером Диана говорит о сугубо личных вещах и делится с ним проблемами в личной жизни, рассказывает о себе, в фильме отрывков из записей сравнительно немного, основную часть повествования занимает закадровый голос и кадры хроники, а также интервью с людьми из окружения принцессы.

По словам принцессы, она была очень влюблена в принца и "травмирована" словами Чарльза в день их помолвки в 1981 году.

"Репортер спросил: вы влюблены, я полагаю? Что за дурацкий вопрос. Я ответила — конечно! Принц сказал: "Да. Что бы это ни означало. Вы можете интерпретировать это по-своему", — говорит Диана в фильме.

"Я была бунтарем… До свадьбы (с принцем Чарльзом — ред.) мы встречались 13 раз… Меня воспитывали в духе "ты с кем-то вместе потому, что ты его любишь". Я знала, что что-то значительное появилось у меня на пути… Я не должна была играть с огнем, но я сделала это и очень обожглась", — сказала Диана.

Очень скоро после свадьбы принцесса поняла, что Чарльз любит не ее, а свою давнюю подругу Камиллу Паркер-Боулз, которая впоследствии после смерти Дианы стала женой Чарльза. На видеозаписи Диана рассказывает о том, как обратилась за помощью к свекрови, королеве Елизавете Второй. "В слезах я отправилась к главной леди и спросила: "Что мне делать? Я пришла к вам, что мне делать?". И она ответила: "Я не знаю, что тебе делать. Чарльз безнадежен". И это было все, это была помощь", — рассказывает принцесса.

Кроме того, на записях Диана говорит о своей платонической влюбленности в телохранителя Барри Манаки, который погиб в ДТП. Принцесса была убеждена, что Манаки убили. Также на записях она говорит о своей депрессии и булимии. "Вероятно, я была первой в королевской семье у кого была депрессия", — сказала она.

Планы канала показать фильм зрителям раскритиковали друзья и родственники принцессы, назвав это грубым вмешательством в частную жизнь.

Бывший пресс-секретарь королевы Дики Арбитер в комментарии телеканалу Sky News заявил, что "позор делать эти записи доступными для публики". По его словам, трансляция такого фильма — это своего рода попытка сделать "деньги на крови". Британские СМИ говорят, что пленки с разговорами с Дианой были ранее проданы телеканалу NBC за неизвестную сумму.