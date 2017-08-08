Немецкий телеканал показал эпизод "Твин Пикса" на неделю раньше

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Немецкий телеканал Sky Germany по ошибке показал эпизод популярного телесериала "Твин Пикс" на неделю раньше, пропустив при этом одну серию, передают немецкие СМИ.

Тринадцатый эпизод сериала вышел в США в воскресенье вечером, на следующее утро эпизод должен был быть загружен в потоковый сервис телеканала Sky Germany. Вместо этого зрители канала смогли посмотреть 14-ю серию "Твин Пикс". Эпизод был пронумерован как 13-й.

Позднее в понедельник телеканал заменил серию на предыдущую и принес свои извинения. Тем не менее, ошибка вызвала волну возмущения фанатов сериала в Twitter.

Премьера нового, третьего сезона американского сериала "Твин Пикс", который снял режиссер Дэвид Линч, состоялась 21 мая на телеканале Showtime.

Первые два сезона "Твин Пикса" выходили в 1990–1991 годах. Сериал представлял собой детективную драму с элементами мистики и сюрреализма. В центре сюжета было убийство школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном городке Твин Пикс. Главную роль следователя, агента ФБР Дейла Купера исполнял Кайл Маклахлен. Пилотный эпизод сериала посмотрели рекордные 34 миллиона зрителей, но к концу второго сезона — который был снят по настоянию зрителей и вопреки первоначальной задумке режиссера — аудитория снизилась до 10 миллионов человек за серию.

Смотрите также: Звезды Голливуда в Черновцах: прогулка Милы Кунис и Эштона Катчера

Съемки третьего сезона из 18 серий начались осенью 2015 года и завершились в апреле 2016 года. Все серии нового сезона были сняты Дэвидом Линчем. Премьера состоялась в мае 2017 года.