"Крым – это Россия". Петросяна не волнует внесение в базу "Миротворца"

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Актриса Елена Степаненко, супруга юмориста Евгения Петросяна, заявила корреспонденту РИА Новости, что внесение в базу данных сайта "Миротворец" их не волнует.

Ранее на сайте "Миротворец" появилось сообщение о том, что российский юморист Евгений Петросян был внесен в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. Также в базу внесли данные его супруги, актрисы Елены Степаненко.

"Мы с Евгением Вагановичем считаем, что Крым – это Россия, и считаем, что волеизъявление народа – самое главное. Поэтому то, что пишет украинская пресса, или куда нас там вносят – меня совершенно не волнует", — сказала Степаненко.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.