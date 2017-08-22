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    Культура

    "Крым – это Россия". Петросяна не волнует внесение в базу "Миротворца"

    (обновлено: )17970
    Актриса Елена Степаненко, супруга российского юмориста Евгения Петросяна, заявила, что их не заботит внесение в базу данных скандального сайта "Миротворец"
    Евгений Петросян
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Актриса Елена Степаненко, супруга юмориста Евгения Петросяна, заявила корреспонденту РИА Новости, что внесение в базу данных сайта "Миротворец" их не волнует.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее на сайте "Миротворец" появилось сообщение о том, что российский юморист Евгений Петросян был внесен в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. Также в базу внесли данные его супруги, актрисы Елены Степаненко.

    "Мы с Евгением Вагановичем считаем, что Крым – это Россия, и считаем, что волеизъявление народа – самое главное. Поэтому то, что пишет украинская пресса, или куда нас там вносят – меня совершенно не волнует", — сказала Степаненко.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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