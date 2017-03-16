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    Россия

    МИД РФ рекомендовал НАТО обратить внимание на номер Петросяна

    (обновлено: )44470
    В ходе своего юмористического выступления известный российский сатирик Евгений Петросян обратился к представителям НАТО и рассказал, чем им грозит расширение альянса в сторону России.
    Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Российской Федерации порекомендовало НАТО обратить внимание на номер российского юмориста Евгения Петросяна.

    Олег Стариков
    Олег Стариков / Facebook
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    Выступление юмориста ведомство разместило в на своей станице в Facebook.

    Петросян во время своего номера в шуточной форме обратился к представителям блока и рассказал, чем чревато расширение альянса в сторону Российской Федерации.

    "Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН "инструментом политической стратегической коммуникации": Петросян, между прочим, тоже старался!" — прокомментировал МИД пост.

    А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила — "Альянс не доработал".

    Ранее сообщалось, что по инициативе НАТО впервые после решения о заморозке отношений с Россией состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета альянса Петром Павелом.

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