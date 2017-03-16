МИД РФ рекомендовал НАТО обратить внимание на номер Петросяна

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Российской Федерации порекомендовало НАТО обратить внимание на номер российского юмориста Евгения Петросяна.

Выступление юмориста ведомство разместило в на своей станице в Facebook.

Петросян во время своего номера в шуточной форме обратился к представителям блока и рассказал, чем чревато расширение альянса в сторону Российской Федерации.

"Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН "инструментом политической стратегической коммуникации": Петросян, между прочим, тоже старался!" — прокомментировал МИД пост.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила — "Альянс не доработал".

Ранее сообщалось, что по инициативе НАТО впервые после решения о заморозке отношений с Россией состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета альянса Петром Павелом.