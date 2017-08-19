Солист группы "Несчастный случай" попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Российский музыкант, актер и телеведущий, солист популярной российской группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев попал в списки "Миротворца". Об этом сообщается в базе сайта "Миротворец" в разделе "Чистилище".

"Пособник российских оккупантов. Выступает в СМИ с поддержкой оккупации территории АР Крым", — говорится в обвинении.

Также на сайте приводятся цитаты Кортнева, сказанные об аннексии Крыма.

"Если бы Крым не забрала Россия, скорее всего, там тоже сегодня шла бы война, и не исключено, что были бы введены войска НАТО, что было бы чудовищно. Иметь под боком натовскую базу недопустимо. Так что, если не вдаваться в международные юридические тонкости, возвращение Крыма – это хорошо", — подчеркивает "Миротворец" слова Кортнева.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.