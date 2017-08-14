Выступление группы "Время и Стекло" в Анапе разгневало украинских пользователей

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КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Украинские пользователи соцсетей возмутились выступлением участников группы "Время и Стекло" Надей Дорофеева и Алексеем Завгородним (которые сейчас являются тренерами украинской версии шоу "Голос.Дети") во Всероссийском детском центре "Смена" в Анапе.

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Фрагмент записи концерта выложил в сеть пользователь с ником Sergey Naumovich. Его внимание в частности привлекло то, что, обращаясь в русской публики Алексей Завгородний называет их "будущим поколениям нашей страны".

Пользователи социальных сетей живо откликнулись на замечания Sergey Naumovich относительно того, что группа "Время и стекло" переехала в РФ, ведь когда вокалист говорит про Россию, то говорит, что это "наша" страна – быстро освоились ребята". Большинство комментариев сводятся к совету певцам переехать в Россию и убраться с украинского рынка.

Буквально певец сказал со сцены следующее: "Низкий поклон вам. Вы прекрасные! Прекрасные люди, будущее поколение нашей страны!".

Ранее сообщалось, что творческий вечер российской поэтессы Ирины Астаховой (Ах Астаховой) прошел в Одессе на берегу моря в восстановленном после пожара клубе "Пляжник". Владельцы заведения проигнорировали заявления экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который утверждал, что Астаховой не место в Украине, поскольку в июне 2015 года она побывала в Крыму, заехав с территории Ростовской области.