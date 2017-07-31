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    Умер лауреат Пулитцеровской премии и известный актер Сэм Шепард

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    Согласно информации представителя семьи актера, Сэм Шепард скончался в четверг в своем доме в Кентукки из-за осложнений, связанных с боковым амиотрофическим склерозом.
    Сэм Шепард
    Filmz.ru

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В США на 74 году жизни скончался американский актер, сценарист, кинорежиссер, писатель, драматург и номинант на премию "Оскар" Сэм Шепард. Об этом сообщает газета New York Times.

    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Непревзойденная Жанна Моро. Кадры из жизни

    Как сообщил в понедельник представитель семьи актера, Сэм Шепард скончался в четверг в своем доме в Кентукки из-за осложнений, связанных с боковым амиотрофическим склерозом.

    Шепард в 1979 году стал обладателем Пулитцеровской премии "За лучшую драму" за пьесу "Buried Child". В 1984 году он номинировался на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Парни что надо". Помимо этого он был номинантом на кинематографические премии BAFTA (1985), "Эмми" (1999) и "Золотой глобус" (2000).

    Сэм Шепард является автором нескольких десятков пьес.

    Ранее сообщалось, что французская актриса Жанна Моро скончалась в возрасте 89 лет. Глава муниципального совета восьмого округа Парижа Жанна д’Отсер сообщила, что актриса была обнаружена мертвой в своем доме. 

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