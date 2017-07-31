наверх
31.07.201715:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Непревзойденная Жанна Моро. Кадры из жизни

    (обновлено: )104
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    JACQUES DEMARTHON / AFP
    Жанна Моро
    AFP PHOTO
    Жанна Моро
    GEORGES BENDRIHEM / AFP
    Жанна Моро
    ERIC FEFERBERG / AFP
    Жанна Моро
    GERARD FOUET / AFP
    Жанна Моро
    DAVID GILES / PA FILES / AFP
    Жанна Моро
    VINCE BUCCI / AFP
    Жанна Моро
    ERIC FEFERBERG / AFP
    Жанна Моро
    YOSHIKAZU TSUNO / AFP
    Жанна Моро
    MARTIN BUREAU / AFP
    Жанна Моро
    BORIS HORVAT / AFP
    Жанна Моро
    BORIS HORVAT / AFP
    Жанна Моро
    RAFA RIVAS / AFP

    Рекомендуем

    В купальнике и с оружием. Бразильская девушка-коп взорвала сеть14:09 31.07.2017
    Очередь на оформление биометрического паспортаОчередь желающих оформить биометрику13:57 31.07.2017
    Соревнования по дрифту под ОдессойСкорость и драйв. Под Одессой прошли соревнования по дрифту13:17 31.07.2017
    Ночной клуб «Пляжник» после пожараПожар уничтожил клуб на побережье Одессы: разбор завалов11:58 31.07.2017
    Японка-модницаШестилетняя японка-модница стала звездой интернета06:45 31.07.2017
    Фестиваль воздушных шаров во ФранцииЗамахнулись на рекорд: во Франции взлетели в небо более 450 воздушных шаров02:10 31.07.2017
    В Ровенской области маршрутка снесла патрульный постМаршрутка снесла патрульный пост в Ровенской области. Кадры с места ЧП22:59 30.07.2017
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбуСтрельба и танцы на крыше авто в Днепре. Кадры с места инцидента20:47 30.07.2017
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким КардашьянКлон Кардашьян, или Как потратить сотни тысяч долларов на мечту14:47 30.07.2017
    Все фотоленты

    Жанна Моро — французская актриса, певица и кинорежиссер, получившая наибольшее признание в фильмах режиссеров "новой волны". 

    Смотрите также: Знаменитый британский актер отмечает 50-летний юбилей

    В 1947 году Жанна Моро была зачислена в труппу Комеди Франсез, став самой молодой актрисой легендарного театра за его трёхсотлетнюю историю. Однако мировое признание и славу актрисе принесла работа в кинематографе. Жанна Моро снималась в главных ролях у таких режиссеров, как Луи Маль — "Лифт на эшафот" и "Любовники", Франсуа Трюффо – "Жюль и Джим" и "Невеста была в черном", Луис Бунюэль – "Дневник горничной".

    Актриса является лауреатом кинофестивалей в Берлине, Венеции и Канне, также она получила приз Станиславского на XXVII Московском международном кинофестивале в 2005 году.

    Жанна Моро скончалась в возрасте 89 лет. Глава муниципального совета восьмого округа Парижа Жанна д’Отсер сообщила, что актриса была обнаружена мертвой в своем доме.

    Ссылки по теме:
    Теги: