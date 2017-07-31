Экс-лидера "Иванушек International" до сих пор не могут похоронить

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Вдова экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала РИА Новости, что вопрос о месте, где будет похоронен артист, должен решиться в ближайшие несколько дней.

По ее словам, решение зависит от правительства Москвы.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая обратилась к властям Москвы с просьбой захоронить прах экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева на Ваганьковском кладбище столицы, чтобы почтить память артиста могли не только родные и близкие, но и поклонники его таланта. Гурцкая и сенатор Виталий Богданов направили соответствующее обращение руководителю департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку.

"Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы. Место в колумбарии можно приобрести, это не проблема, но нам нужно небольшой участок, чтобы установить памятник. К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают, куда можно прийти", — рассказала Куцевол.

Куцевол отметила, что решить вопрос нужно в ближайшие несколько дней.

"До 40 дней остается неделя, и до этого срока это необходимо сделать. Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты", — добавила она.

В центре Игоря Матвиенко РИА Новости подтвердили, что занимаются этим вопросом.

"Мы занимаемся вопросом захоронения Олега. Спасибо Диане Гурцкой и ее мужу Петру Кучеренко, которые так же занимаются этим вопросом", — прокомментировал РИА Новости исполнительный продюсер центра Андрей Лукинов.

Напомним, Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой болезни. В конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких.

Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года после того, как коллектив покинул Игорь Сорин. Осенью того же года Сорин, работавший с "Иванушками" с основания группы в 1995 году, трагически погиб.

Хит "Тополиный пух" стал первой песней, которую исполнил Яковлев вместе с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Затем в его исполнении прозвучали песни "Снегири", "Золотые облака", "Безнадега точка ру". В 2013 году Яковлев ушел из коллектива ради сольной карьеры.