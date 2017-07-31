наверх
31.07.201718:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Экс-лидера "Иванушек International" до сих пор не могут похоронить

    (обновлено: )354
    Как рассказала вдова экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, решается вопрос захоронения артиста на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы.
    Российский певец Олег Яковлев, экс-солист группы Иванушки International
    Facebook Олега Яковлева

    КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Вдова экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала РИА Новости, что вопрос о месте, где будет похоронен артист, должен решиться в ближайшие несколько дней.

    Экс-участник популярной группы Иванушки International Олег Яковлев
    olegyakovlev.com
    "Иванушки International" минус Олег Яковлев

    По ее словам, решение зависит от правительства Москвы.

    Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая обратилась к властям Москвы с просьбой захоронить прах экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева на Ваганьковском кладбище столицы, чтобы почтить память артиста могли не только родные и близкие, но и поклонники его таланта. Гурцкая и сенатор Виталий Богданов направили соответствующее обращение руководителю департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку.

    "Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы. Место в колумбарии можно приобрести, это не проблема, но нам нужно небольшой участок, чтобы установить памятник. К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают, куда можно прийти", — рассказала Куцевол.

    Куцевол отметила, что решить вопрос нужно в ближайшие несколько дней.

    "До 40 дней остается неделя, и до этого срока это необходимо сделать. Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты", — добавила она.

    В центре Игоря Матвиенко РИА Новости подтвердили, что занимаются этим вопросом.

    "Мы занимаемся вопросом захоронения Олега. Спасибо Диане Гурцкой и ее мужу Петру Кучеренко, которые так же занимаются этим вопросом", — прокомментировал РИА Новости исполнительный продюсер центра Андрей Лукинов.

    Напомним, Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой болезни. В конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких.

    Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года после того, как коллектив покинул Игорь Сорин. Осенью того же года Сорин, работавший с "Иванушками" с основания группы в 1995 году, трагически погиб.

    Хит "Тополиный пух" стал первой песней, которую исполнил Яковлев вместе с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Затем в его исполнении прозвучали песни "Снегири", "Золотые облака", "Безнадега точка ру". В 2013 году Яковлев ушел из коллектива ради сольной карьеры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Города России. Москва
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы