Лоза об "Иванушках International": у них какой-то мор

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Российский певец Юрий Лоза, комментируя смерть бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева, заявил, что ранняя смерть молодых эстрадных артистов связана с наплевательским отношением к своему здоровью.

"Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Сашка Барыкин — та же самая ситуация. Ему сказали лежать, он поехал на гастроли. Нужно думать головой немного, не бывает железных людей. Женька Белоусов — ему тоже говорили, следи за собой, береги здоровье, врачи сказали. Всё время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы", — заявил Лоза в комментарии "Известиям".

Певец заявил, что не нужно связывать с творчеством солистов группы "Иванушки International", так как они абсолютно бездарны.

"Для меня вопрос творчества связан с тем, что человек что-то сотворил. Матвиенко для них творил, Шаганов для них творил. Они исполнители. Все трое всегда были абсолютно бездарны в вопросе творчества. Это просто нормальные ребята, хорошие. Я к ним очень хорошо отношусь. Но не нужно их к творчеству примешивать. Им ставили номера, писали песни, подбирали по типажам. И Яковлева подбирали по типажам. Он ушел, но тем не менее надо понимать, что сам по себе он нужен был как типаж. Давайте будем откровенны, что он написал? Что он создал? Попался нужному человеку в нужное время. Мелькнул лицом, и пригодилось. Это не значит, что он что-то большое сделал. Он родился — всё", — сказал Лоза.

Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол. Ранее в конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких.