наверх
29.06.201710:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умер экс-участник популярной группы "Иванушки International"

    (обновлено: )401218
    По информации гражданской жены музыканта, экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер от двустороннего воспаления легких.
    Певец Олег Яковлев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол.

    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Алексеем Баталовым в Москве

    Ранее Куцевол сообщила РИА Новости, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

    "Да, Олега не стало", — сказала собеседница агентства.

    Популярному артисту было 47 лет.

    Солистом группы Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года, после того как коллектив покинул Игорь Сорин. Официально Яковлев ушел из группы в 2013 году.

    Ранее сообщалось, что шведский актер Микаэль Нюквист, наиболее известный по роли в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона, скончался в возрасте 56 лет от рака легких.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание ООН в Нью-Йорке
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест