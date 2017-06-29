Умер экс-участник популярной группы "Иванушки International"

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Ранее Куцевол сообщила РИА Новости, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

"Да, Олега не стало", — сказала собеседница агентства.

Популярному артисту было 47 лет.

Солистом группы Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года, после того как коллектив покинул Игорь Сорин. Официально Яковлев ушел из группы в 2013 году.

Ранее сообщалось, что шведский актер Микаэль Нюквист, наиболее известный по роли в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона, скончался в возрасте 56 лет от рака легких.