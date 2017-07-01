В Москве простятся с экс-солистом группы "Иванушки" Олегом Яковлевым

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Прощание с экс-солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлевым, скончавшемся в четверг, 29 июня, на 48-м году жизни, пройдет в субботу на Троекуровском кладбище в Москве.

Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила ранее РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол. В конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких.

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"Все мы молились о его выздоровлении. Теперь — об упокоении его души… Прощание с другом и артистом состоится 1 июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь", — говорится в сообщении в Facebook артиста.

Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года после того, как коллектив покинул Игорь Сорин. Осенью того же года Сорин, работавший с "Иванушками" с основания группы в 1995 году, трагически погиб.

Хит "Тополиный пух" стал первой песней, которую исполнил Яковлев вместе с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Затем в его исполнении прозвучали песни "Снегири", "Золотые облака", "Безнадега точка ру". В 2013 году Яковлев ушел из коллектива – тоже ради сольной карьеры.