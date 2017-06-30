"Иванушки International" минус Олег Яковлев

РИА Новости Украина

Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев, проработавший в коллективе 15 лет, скончался в четверг на 48 году жизни, его преждевременная смерть шокировала друзей артиста и его бывших коллег по группе. Прощание с артистом пройдет на Троекуровском кладбище 1 июля, а золотые хиты конца 90-х "Тополиный пух" и "Снегири" останутся в сердце и памяти навсегда.

О том, что Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол. В конце июня певец был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких.

"Сегодня в 7:05 утра у Олега остановилось сердце… Все мы молились о его выздоровлении. Теперь — об упокоении его души… Прощание с другом и артистом состоится 1-го июля в 12:00 в Троекуровском доме-некрополе", — сообщила Куцевол на странице артиста в Facebook.

"Умер Олег Яковлев. Мой Яша… Наш "маленький" Олежка… Лети, Снегирёк, твой голос и песни в нашем сердце навсегда…" — написал солист группы Андрей Григорьев-Апполонов в Instagram.

Солистом "Иванушек International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года, после того как ради сольной карьеры коллектив покинул Игорь Сорин. Осенью того же года Сорин, работавший с "Иванушками" с основания группы в 1995 году, трагически погиб.

Хит "Тополиный пух" стал первой песней, которую исполнил Яковлев вместе с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Затем в его исполнении прозвучали песни "Снегири", "Золотые облака", "Безнадега точка ру". В 2013 году Яковлев ушел из коллектива – тоже ради сольной карьеры.

"У нас сегодня печальный день, ушел мой друг Олег Яковлев. Пятнадцать лет мы работали вместе. Мы вместе прошли большой отрезок пути, трудный и интересный. Облетели весь земной шар… Вчера я узнал печальную новость, что он находится в больнице, она стала шоком для меня. Олежка, дорогой мой, я тебя люблю, ты всегда будешь в моем сердце", — приводит слова Андреева пресс-служба Продюсерского центра Игоря Матвиенко.

Кирилл Андреев также рассказал, что виделся с Яковлевым полтора месяца назад, в планах у 47-летнего певца была запись новой песни и съемка клипа.

В шоу-бизнес Яковлев попал с театральных подмостков. В 1990-е годы он окончил Иркутское театральное училище.

"В жизни он был очень закрытый человек. Всегда корректный, вежливый. Не конфликтный. Он раскрывался только на сцене. Ему помогали богатая фантазия, тонкая душевная организация, природная музыкальность", — вспоминает преподаватель Надежда Арно.

По воспоминаниям преподавателей Яковлев учился блестяще, по окончании получил красный диплом и стал работать в Иркутском театре кукол "Аистенок". После Иркутска был столичный ГИТИС, закончив его, Яковлев служил в театре Армена Джигарханяна. Джигарханян, в разговоре с РИА Новости выразил соболезнования в связи с преждевременной смертью артиста.

"Очень грустно, что Олег ушел из жизни так рано. И особенно горько сознавать, что ты уже ничем не сможешь помочь. К сожалению, мы с Олегом уже давно не общались. Но и мои, конечно, самые сердечные соболезнования в связи с кончиной замечательного артиста", — сказал Джигарханян.

В театре Джигарханяна актер участвовал в спектаклях "Казаки", "Двенадцатая ночь", "Лев Гурыч Синичкин".

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Актриса иркутского ТЮЗа Елена Махмутова (Грищенко) училась на одном курсе с Яковлевым, они долгое время были близкими друзьями. "Я не могу поверить, что его больше нет! Знаю, что он собирался создать семью. Очень хотел семью, но у него самого детство сложилось трудное — отца никогда не знал, мама долгое время тяжело болела, ему не хватало, конечно, теплоты, любви, отсюда, наверное, его тяга к одиночеству", — сказала актриса.

По ее словам, Яковлев никогда не жаловался на трудности, проблемы, болезни, был добрым, отзывчивым и совсем не "звездным".