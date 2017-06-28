Экс-участник "Иванушек International" попал в реанимацию

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила РИА Новости в среду гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Медики диагностировали у певца двухстороннее воспаление легких и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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"У Олега диагностировали двухстороннее воспаление легких, он находится в реанимации, ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", — сказала собеседница агентства.

Напомним, "Иванушкам International" закрыли въезд в Украину на три года.