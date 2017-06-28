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    Экс-участник "Иванушек International" попал в реанимацию

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    Сообщается, что Олега Яковлева диагностировали двухстороннее воспаление легких, он находится в реанимации, ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
    Певец Олег Яковлев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации,  сообщила РИА Новости в среду гражданская жена артиста Александра Куцевол.

    Медики диагностировали у певца двухстороннее воспаление легких и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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    "У Олега диагностировали двухстороннее воспаление легких, он находится в реанимации, ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", — сказала собеседница агентства.

    Напомним, "Иванушкам International" закрыли въезд в Украину на три года.

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