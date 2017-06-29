Биография экс-участника группы "Иванушки Int" Олега Яковлева. Справка

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Ниже приводится биографическая справка.

olegyakovlev.com Экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев

Российский певец, бывший вокалист группы "Иванушки International" Олег Жамсараевич Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Чойбалсане (Монголия), когда его родители были в командировке в этой стране. (В паспорте стоит город рождения – Улан-Батор). После окончания им первого класса семья вернулась в Россию. Учился в обычной школе и в музыкальной – по классу фортепиано. Пел в хоре во Дворце пионеров.

sashakutsevol Экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев с гражданской женой Александрой Куцевол

Окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом, по специальности "актер театра кукол", затем Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС, ныне Российский институт театрального искусства) по специальности "актер драматического театра и кино", где учился в мастерской Людмилы Касаткиной.

После окончания института стал актером театра Армена Джигарханяна. Участвовал в спектаклях "Казаки", "Двенадцатая ночь", "Лев Гурыч Синичкин".

Подрабатывал на радио, записывал рекламу, некоторое время работал дворником.

В 1997 году снялся в видеоклипе на песню "Кукла" вместе с участниками группы "Иванушки International". С марта 1998 года стал полноправным солистом группы.

Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы "Тополиный пух". В 1999 году вышел альбом группы "Об этом я буду кричать всю ночь", в записи которого принимал участие Олег Яковлев в качестве полноправного солиста. Следующим альбомом группы стал диск "Подожди меня" (2000), за ним последовал "Олег, Андрей, Кирилл", вышедший в 2002 году. В него вошли такие хиты группы, как "Золотые облака", "Безнадега.ру", "Капелька света". Следующий альбом группы "10 лет во Вселенной" вышел в 2005 году.

Во второй половине 2000-х годов из-за резкого спада популярности коллектив на некоторое время ушел в тень. Несколько лет группа не записывала новые альбомы, занимаясь лишь концертной деятельностью и выступлениями в различных телешоу.

Олег Яковлев снялся в эпизодах в трех фильмах "Сто дней до приказа" (1990), "1-й Скорый" (2006) и "День выборов" (2007).

В 2012 году певец начал сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" временно отошел от работы в группе для подготовки сольной программы. В 2013 году он официально покинул коллектив, сосредоточившись на сольной карьере. Выпустил клипы "Танцуй закрытыми глазами" (2013), "Позвонишь мне после трех шампанского" (2013), "Море синее" (2014).

Олег Яковлев являлся кандидатом в мастера спорта, занимался легкой атлетикой.

В конце июня 2017 года певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких.