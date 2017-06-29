Перед смертью экс-солист "Иванушек" собирался записать новую песню и снять клип

КИЕВ, 29 июн – РИА Новости Украина. Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев, скончавшийся в четверг, планировал записать новую песню и снять клип, рассказал участник коллектива Кирилл Андреев.

Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года, после того как коллектив покинул Игорь Сорин. Официально Яковлев, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. После этого он выпустил клипы "Танцуй закрытыми глазами" (2013), "Позвонишь мне после трех шампанского" (2013), "Море синее" (2014).

"У нас сегодня печальный день, ушел мой друг Олег Яковлев. Пятнадцать лет мы работали вместе. Мы вместе прошли большой отрезок пути, трудный и интересный. Облетели весь земной шар. Мы виделись полтора месяца назад, у него в планах была запись новой песни и съемка клипа. Вчера я узнал печальную новость, что он находится в больнице, она стала шоком для меня. Олежка, дорогой мой, я тебя люблю, ты всегда будешь в моем сердце", — сказал Андреев, чьи слова приводит пресс-служба "Продюсерского центра Игоря Матвиенко".

В продюсерском центре от лица коллектива, группы "Иванушки International" и артистов, работающих в центре, выразили соболезнования близким и поклонникам Олега.

Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол. Ранее в конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких.