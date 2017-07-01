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    В Москве проходит прощание с экс-солистом группы "Иванушки International"

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    Возле Некрополя Троекуровского кладбища выстроилась очередь из тех, кто пришел простится с артистом. Одной из первых на церемонию приехала певица Катя Лель.
    Участник группы Иванушки International Олег Яковлев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В субботу в Москве проходит прощание с экс-солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым, скончавшимся в четверг на 48-м году жизни, траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище.

    Возле Некрополя Троекуровского кладбища выстроилась очередь из тех, кто пришел простится с артистом. Одной из первых на церемонию приехала певица Катя Лель.

    Экс-участник популярной группы Иванушки International Олег Яковлев
    sashakutsevol
    Биография экс-участника группы "Иванушки Int" Олега Яковлева. Справка

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    "У нас были очень теплые отношения. Он был невероятно талантливым человеком, с потрясающим тембром голоса. В свои 47 лет он выглядел на 30 максимум, потому что был в потрясающей форме. Конечно, я понимаю, что жизнь артиста — непростая штука, тем более 15 лет быть в группе "Иванушки International", быть в топе, иметь насыщенную творческую жизнь. Правильно говорят, что артисты сгорают, отдают всех себя. Олежка был настоящим певцом, творческим человеком, который ради этого жил", — сказала Лель журналистам.

    Проститься с Яковлевым приехал также участник группы Андрей Григорьев-Апполонов.

    Напомним, Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой болезни. В конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких.

    Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года после того, как коллектив покинул Игорь Сорин. Осенью того же года Сорин, работавший с "Иванушками" с основания группы в 1995 году, трагически погиб.

    Хит "Тополиный пух" стал первой песней, которую исполнил Яковлев вместе с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Затем в его исполнении прозвучали песни "Снегири", "Золотые облака", "Безнадега точка ру". В 2013 году Яковлев ушел из коллектива ради сольной карьеры.

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