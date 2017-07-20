В Москве простятся с Владимиром Толоконниковым, сыгравшим Шарикова

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Коллеги и поклонники творчества актера Владимира Толоконникова, который скончался в субботу на 75 году жизни, простятся с ним в московском Доме кино в четверг, сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Советский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников получил широкую известность после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

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"Прощание с Владимиром Толоконниковым состоится 20 июля в московском Доме кино. Церемония начнется в 11.00", — говорится в сообщении на сайте.

Толоконников более 40 лет проработал в Государственном академическом театре в Алма-Ате. Коллеги по сцене простились с актером в понедельник. Они вспоминали Толоконникова как выдающегося артиста и человека высоких моральных качеств.

Кадр из фильма Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце"

"При поистине оглушительной популярности и всенародной любви чаша звездной болезни миновала Владимира Алексеевича, скорее его отличала сердечная избыточность", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте театра.

В Союзе кинематографистов уточнили, что выдающийся актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.