Алексея Баталова похоронили рядом с матерью

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Народного артиста СССР Алексея Баталова похоронили на Преображенском кладбище в Москве рядом с могилой его матери, как было написано в завещании актера, сообщила РИА Новости пресс-служба Союза кинематографистов.

Баталова похоронили на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Там же похоронены мать Баталова, актриса Нина Ольшевская (1908-1991) и его единоутробный брат актер, режиссер Борис Ардов (1940-2004).

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Прощание с актером прошло также в понедельник в Доме кино. Проводить актера в последний путь пришли сотни людей, гроб традиционно выносили под аплодисменты. На церемонию пришли режиссер Владимир Меньшов, мультипликатор Юрий Норштейн, актеры Игорь Золотовицкий и Александр Панкратов-Черный, режиссеры Алексей Учитель, Владимир Фокин и Вера Токарева, певец Иосиф Кобзон, а также выпускники актерской мастерской ВГИК, которой Баталов посвятил более 40 лет.

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Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что он два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже актер был переведен в реабилитационный центр.