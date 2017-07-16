Актера Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости Украина. Актер театра и кино Владимир Толоконников, который умер на 75-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщил алма-атинский театр имени Лермонтова, ведущим актером которого являлся Толоконников.

"Владимир Алексеевич будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении театра в Facebook.

В Алма-Ате памятное прощание состоится понедельник с 11.00 в театре имени Лермонтова.

Ранее представитель театра сообщила РИА Новости, что Толоконников скончался в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.