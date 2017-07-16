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    Актера Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

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    Алма-атинский театр имени Лермонтова сообщил, что Владимир Толоконников будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Актер умер в субботу на 75 году жизни.
    Актер Владимир Толоконников
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл – РИА Новости Украина. Актер театра и кино Владимир Толоконников, который умер на 75-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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    Об этом сообщил алма-атинский театр имени Лермонтова, ведущим актером которого являлся Толоконников.

    "Владимир Алексеевич будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении театра в Facebook.

    В Алма-Ате памятное прощание состоится понедельник с 11.00 в театре имени Лермонтова.

    Ранее представитель театра сообщила РИА Новости, что Толоконников скончался в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.

    Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

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