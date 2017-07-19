Американский рок-музыкант Кид Рок планирует стать сенатора

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Американский рок-музыкант и активный участник президентской предвыборной кампании Дональда Трампа республиканец Кид Рок готовится к борьбе за пост сенатора США от штата Мичиган, сообщает газета New York Post.

Около недели назад музыкант разместил в микроблоге Twitter изображение с надписью "Кид Рока — в сенат США". Кроме того, как отмечает газета, он стал публиковать серьезные сообщения на своей странице в Facebook.

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"Я верю, что если вы работаете не покладая рук, платите налоги, то для вас должны быть созданы простые для понимания законы, система налогообложения, система здравоохранения и другие нормы, разработанные властями и влияющие на нашу с вами жизнь", — написал он в Facebook.

​По данным издания, музыканту предстоит бороться на выборах 2018 года с нынешним сенатором от Мичигана демократом Дебби Стэйбнау. Она, комментируя такую возможность, не без доли иронии отметила, что, возможно, Кид Рок играет лучше нее на гитаре, но она бы предпочла оставаться на своем посту и продолжать заниматься своим делом.